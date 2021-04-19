رئيس حزب ميركل يعلن مجددا استعداده للترشح للمستشارية

أعلن رئيس حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، آرمين لاشيت، مجددا استعداده للترشح لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.

وعلمت (د.ب.أ) من مشاركين في جلسة طارئة لرئاسة الحزب المسيحي عُقِدَتْ رقميا مساء اليوم الاثنين أن لاشيت قال: "المسألة تتعلق بإعطاء أفضل إجابات على الأسئلة الملحة عن المستقبل، وأنا مستعد للاضطلاع بالترشح عنا".

وحسب هذه المصادر، أكد لاشيت أنه يعتزم تشجيع كل واحد على قول رأيه بشكل صريح خلال الجلسة ونقلت المصادر عنه القول:" لن تكون لدينا فرصة للدخول ونحن أقوياء في الأسابيع المقبلة والمعركة الانتخابية إلا إذا تحلينا بالصراحة والشفافية التامة".

كان لاشيت أكد في وقت سابق، أهمية السرعة في مسألة اختيار مرشح التحالف المسيحي للمنصب المستشارية وذلك خلال مشاركته في الفعالية الثانية والعشرين ليوم البنوك الألمانية والتي تم تنظيمها رقميا، وقال إنه يعتقد أن "الجميع لديهم الرغبة في حسم الأمر بأسرع ما يمكن وبأكبر قدر من التوافق".

وعن منافسه على الترشح لمنصب المستشار، ماركوس زودر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، قال لاشيت إنه سمع بإعلان زودر اعتزامه احترام قرار هيئة التحالف المسيحي.

كان زودر أعلن أنه وضع قرار الترشح للمستشارية عن التحالف في يد قيادة التحالف وأنه سيحترم قرارها بغض النظر عن نتيجة هذا القرار.