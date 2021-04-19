 موسكو: أكثر من 500 مدرب عسكري روسي موجودون في إفريقيا الوسطى - بوابة الشروق
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موسكو: أكثر من 500 مدرب عسكري روسي موجودون في إفريقيا الوسطى

أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 12:01 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 12:01 م

أعلن مدير قسم المنظمات الدولية بالخارجية الروسية، بيتر إيليتشيف، أن أكثر من 500 مدرب عسكري روسي يعملون في جمهورية أفريقيا الوسطى في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن السلطات في أفريقيا الوسطى لم تطلب زيادة أعدادهم.

 

وقال إيليتشيف - في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين - "لم تكن هناك خطط لزيادة أعداد هؤلاء المدربين، لدينا هناك أكثر من 500 من المدربين، وهو عدد كاف حتى الآن على الأقل".

 

وأضاف: "روسيا تقترح بشكل عام تخفيف حظر الأسلحة، الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على جمهورية إفريقيا الوسطى، فهذه الجمهورية تستورد الآن أسلحة من عيار يصل إلى 14.5 ملم عن طريق الإخطار وليس الحصول على إذن".

 


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