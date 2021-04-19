 بي إم دبليو تعلن تحقيق مبيعات قياسية في الربع الأول من 2021 - بوابة الشروق
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بي إم دبليو تعلن تحقيق مبيعات قياسية في الربع الأول من 2021

مصانع السيارات الألمانية
مصانع السيارات الألمانية
ميونخ - د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 9:46 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 9:46 م

أعلنت شركة (بي إم دبليو) الألمانية للسيارات، اليوم الاثنين، أنها حققت مبيعات قياسية في الربع الأول من العام الحالي وارتفاع أرباحها على نحو مفاجئ.

ووفقا لأرقام أولية، وصلت أرباح التشغيل (قبل احتساب الضرائب والفوائد) إلى 76ر3 مليار يورو أي ما يعادل خمسة أضعاف ما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي مع اندلاع أزمة جائحة كورونا.

كما أعلنت بي إم دبليو أن نتائجها في سوق الأسهم تجاوزت التوقعات.

وأوضحت الشركة أن قطاع السيارات تمكن من زيادة أرباح التشغيل لديه من 229 مليون في الربع الأول من العام الماضي إلى أكثر من 2ر2 مليار يورو في نفس الفترة من العام الحالي.

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