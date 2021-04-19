 السويد: التخلص من مئات الجرعات من لقاح أسترازينيكا يوميا - بوابة الشروق
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السويد: التخلص من مئات الجرعات من لقاح أسترازينيكا يوميا

أوسلو - د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 10:16 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 10:16 م

صرح طبيب بارز في السويد، اليوم الاثنين، بأن المئات من جرعات لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا يتم التخلص منها يوميا في ستوكهولم، لأن لا أحد يريد الحصول عليها.

وقال الطبيب يوهان ستايرود من الرابطة الطبية في ستوكهولم في تصريحات لإذاعة (إس.في.تي) إنه ليس من الممكن العثور على متطوعين لتلقي اللقاح بسرعة كافية، وإذا لم يتم حقن الجرعة في غضون ساعات، فإنها تصبح غير صالحة للاستخدام ويتعين التخلص منها.

وبعد تعرض عدد محدود من الأشخاص لجلطات في الدم بعد الحصول على لقاح أسترازينيكا، قررت السلطات السويدية أن يقتصر استخدامها على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وذكرت إذاعة (إس.في.تي) أن بعض الأشخاص كانوا يلغون مواعيد الحصول على اللقاح المضاد لكورونا عندما يكتشفون أنهم بصدد تلقي لقاح أسترازينيكا.

وذكر ستايرود أن فوائد تلقي اللقاح من أجل مكافحة جائحة كورونا أعظم كثيرا من مخاطره، وحث على تلقي اللقاح.

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