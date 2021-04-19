السفير السعودي بإسلام آباد: رئيس الوزراء الباكستاني يزور الرياض قريبا

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في باكستان، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيقوم بزيارة إلى المملكة قبيل عيد الفطر المبارك أو بعده مباشرة.

وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية أن خان سيلتقي خلال الزيارة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال السفير السعودي لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي إنه تم تأكيد زيارة خان إلى المملكة، ولكن سيتم الإعلان عن موعد الزيارة في وقت لاحق.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني قد أجرى اتصالا هاتفيا الشهر الماضي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، دعاه الأمير خلاله لزيارة المملكة وقبل خان دعوته.

وجاء الاتصال بعد ساعات من إعلان المملكة إطلاق مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".