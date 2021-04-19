البترول: منطقة غرب المتوسط واعدة وتحقق اكتشافات تدعم الاحتياطي وتزيد الإنتاج المحلي

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروات المعدنية، إنه يتم تكثيف أعمال الكشف عن البترول والغاز الطبيعي في كل مناطق مصر، مشيرًا إلى تحقيق نجاحات في شرق المتوسط.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأحد، أنه لا يزال هناك بعض المناطق البكر التي لم يتم التنقيب فيها بعد كمنطقة غرب المتوسط، موضحًا أنها منطقة واعدة وسيتم تحقيق اكتشافات فيها لتدعيم الاحتياطي من الغاز الطبيعي والبترول وزيادة الإنتاج منهما.



وأشار إلى تبني الوزارة لاستراتيجية جعلت مصر مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول أسواق البترول، مضيفًا أن هذا يتطلب زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في التعاون مع دول شرق المتوسط في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.



وأوضح أنه لا يستطيع التصريح بالتوقعات حول حجم الاكتشاف البترولي بمنطقة غرب المتوسط إلا بعد البدء في أعمال الحفر، لافتًا إلى إجراء لجنة التسعير تقييم لدراسة أسعار الوقود الجديدة للإعلان عنها.