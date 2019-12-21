نورد ستريم 1 ينقل 400 مليار متر مكعب من الغاز الروسي لألمانيا في عشرة أعوام

وصلت كمية الغاز الروسي الذي تم نقله إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم 1 منذ بدء تشغيله قبل عشر سنوات إلى 400 مليار متر مكعب.

وذكرت شركة (نورد ستريم) المساهمة المشغلة للمشروع والتي يقع مقرها في مدينة تسوج السويسرية اليوم الاثنين أن الخط المزدوج الذي بدأ العمل بشكل جزئي في 2011 وبشكل كامل في 2012 ارتفعت طاقته تدريجيا حتى وصل إلى طاقة العمل القصوى في 2018.

ووصلت كمية الغاز الذي نقله الخط في 2020 إلى 2ر59 مليار متر مكعب.

وحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، فقد وصل إجمالي كمية الغاز المستهلك في عام 2016 في السوق الألمانية إلى نحو 95 مليار متر مكعب.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من نحو 95% من الأعمال الإنشائية لمشروع نورد ستريم 2 (مزدوج الخط أيضا) والذي له نفس القدرة على نقل الغاز.

وتعترض الولايات المتحدة على هذا المشروع الرامي إلى نقل 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا كل عام بدعوى أنه سيجعل أوروبا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية.

وفي المقابل، يتهم مؤيدو المشروع الولايات المتحدة بمحاولة تقويضه من أجل زيادة مبيعات الغاز الأمريكي المسال في أوروبا.