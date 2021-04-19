قررت نيابة مركز بنها، اليوم الإثنين، التحفظ على سائق قطار طوخ ومساعده، كما استجوبت النيابة مسؤول برج سندنهور وناظر محطة سندنهور عن الحادث ولم تصدر أي قرارات رسمية بشأنهما.

وقررت النيابة التصريح بدفن الجثث التي تم التعرف عليها من بين ضحايا حادث القطار، كما قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء مناظرة الجثث، وعمل تحليل DNA للجثث المجهولة.

وكان فريق من النيابة العامة ببنها استمع إلى المصابين المحجوزين من ضحايا قطار طوخ الذي أسفر عن وفاة 11 شخصا، وإصابة 98.

وأكد المصابون، خلال التحقيقات، أنهم فوجئوا بأصوات اهتزازات شديدة في عربات القطار بعد خروجه من محطة طوخ ودخوله على محطة بنها وفجأة انقلبت عربات مؤخرة القطار فيما خرجت باقي العربات عن القضبان.

كما قامت النيابة بسؤال عدد من الشهود حول الحادث ولم تخرج أقوالهم عما قاله المصابون، وكشفت التحقيقات وجود أطفال بين ضحايا الحادث إصابتهم ما بين خفيفة ومتوسطة.

يذكر أن وزير النقل، كامل الوزير، قال إن العمل يجري على قدم وساق لإعادة تأهيل منطقة حادث قطار طوخ وإحلال وتجديد القضبان الحديدية التي تضررت، مطمئنا المواطنين على سرعة عودة حركة قطارات الوجه البحري المتوقفة منذ أمس.

جاء ذلك خلال تفقده برفقة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في وقت سابق من اليوم، لموقع الحادث.