اليابان تحث ميانمار على إطلاق سراح الصحفي الياباني المحتجز في يانجون

دعت اليابان اليوم الاثنين ميانمار إلى إطلاق سراح الصحفي الياباني المستقل الذي اعتقلته قوات الأمن في يانجون.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في طوكيو، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو إن طوكيو طالبت بالإفراج سريعا عن الصحفي الذي تم القبض عليه في منزله مساء الأحد.

ولم يحدد كاتو هوية الصحفي، لكن وسائل الإعلام اليابانية عرفته باسم يوكي كيتازومي، وهو مراسل سابق لصحيفة نيكاي بيزنس، ويعيش الآن في يانجون، أكبر مدينة في ميانمار.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، نقلا عن السفارة اليابانية في ميانمار، بأن كيتازومي يخضع للتحقيق بتهمة نشر "أخبار كاذبة".

وذكرت وكالة كيودو أن كيتازومي نقل إلى سجن إنسين بالمدينة، حيث يتم احتجاز العديد من المعتقلين السياسيين.

وفي أواخر فبراير/شباط، احتجزت قوات الأمن الصحفي لفترة وجيزة أثناء تغطيته لتظاهرة مناهضة للانقلاب، بحسب التقرير.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية في ميانمار "إم.آر.تي.في" أن المجلس العسكري أصدر يوم السبت عفوا عن أكثر من 23 ألف سجين في الوقت الذي بدأت فيه ميانمار الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة التقليدي، ومع ذلك فلم يتضح ما إذا كان المتظاهرون المناهضون للانقلاب من بين الذين أطلق سراحهم.