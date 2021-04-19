ليس من السهل دائمًا التعرف على علامات نقص فيتامين "ب 12"، ويمكن أن يؤدي إلى تدهور صحة الشخص. حدد الأطباء الأعراض الرئيسية التي تشير إلى نقص هذا الفيتامين، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

لا ينتج الجسم فيتامين ب 12، لذلك من المهم تناول الفيتامين حسب الحاجة. من بين العلامات الرئيسية لنقص فيتامين ب 12، حدد الأطباء تقرحات الفم، والتهاب اللسان واحمراره، ولون الجلد الأصفر الشاحب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر نقص الفيتامين على مشاعر الشخص، وقد يثير الاكتئاب أو الغضب بسرعة. قد تشمل العلامات أيضًا تغييرات في الوظيفة الحركية وضعف البصر والتدهور المعرفي.

إذا تم العثور على إحدى هذه العلامات، يجب عليك استشارة الطبيب، حسب وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية.