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أعداد جريدة الشروق
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قوات إسرائيلية تعتقل قياديا في حماس بالضفة الغربية

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 9:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 9:02 ص

اعتقلت قوات إسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، المعتقل السابق والقيادي البارز في حركة حماس عدنان الحصري -56 عاما- بعد مداهمة منزله في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر محلية أن القوات حطمت محتويات المنزل، وصادرت كل أجهزة الاتصال من أفراد العائلة.

وكان الحصري أمضى ما يزيد عن 12 عاما في السجون الإسرائيلية، غالبيتها في الاعتقال الإداري.

وخاض الحصري إضرابا عن الطعام عام 2014 خلال فترة اعتقاله الإداري لمدة 62 يوما متواصلة مع مئات من المعتقلين الإداريين احتجاجا على استمرار اعتقالهم.


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