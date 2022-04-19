 التعاون الإسلامي تدين إحراق نسخ من المصحف الشريف في السويد - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أبريل 2022 12:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

التعاون الإسلامي تدين إحراق نسخ من المصحف الشريف في السويد

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 12:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 12:47 م

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الأعمال الاستفزازية بإحراق نسخ من المصحف الشريف، خلال مظاهرات معادية للمسلمين، والتي جرت في لينكوبينغ ونوركوبينغ وفي مدن سويدية أخرى.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن تلك التجمعات التي نظّمها حزب سترام كورس (الخط المتشدد) الدانماركي اليميني المتطرف فاقمت مشاعر القلق في العالم الإسلامي من تنامي موجة الإسلاموفوبيا التي يشُنها أنصار اليمين المتطرف.

وأوضح طه أن هذه الحادثة إنما هي دليل واضح على التفكير العنصري والمعادي لمرتكبيه، وأن ما قاموا به من أعمال تتنافى مع جميع المعايير والقيم المقبولة في المجتمع المتحضر، مؤكدا في الوقت ذاته قناعته أن هذا العمل الاستفزازي لا يعكس وجهة نظر غالبية المواطنين السويديين والأوروبيين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك