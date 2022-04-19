 «شخصيات مصرية» ضمن نشاط الطفل في معرض فيصل العاشر للكتاب - بوابة الشروق
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«شخصيات مصرية» ضمن نشاط الطفل في معرض فيصل العاشر للكتاب

أسماء سعد
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 3:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 3:37 ص

في إطار النشاط الطفل المصاحب لمعرض فيصل العاشر للكتاب، والذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بأرض هيئة الكتاب بشارع فيصل، ندوة لمناقشة كتاب "شخصيات مصرية" لكاتب الأطفال عبده الزراع بمشاركة الدكتور محمد عزت الأمين العام للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف.

الكتاب صادر في سلسلة رؤية التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف ، ويتناول الكتاب عدة شخصيات مصرية تاريخية أثرت في مصر والعالم ومن هذه الشخصيات العالمية سميرة موسى.

وفي ختام الندوة تم عمل مسابقة للأطفال حول شخصيات الكتاب وتوزيع جوائز عليهم، كما شاركت فرقة ملاوي للفنون الشعبية في الفقرة الفنية وقدمت مجموعة من الاستعراضات التي لفتت أنظار الجمهور ولاقت إقبالا كبيرا.

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