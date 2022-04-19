 سميرة عبدالعزيز: «حفلة على الخازوق» سبب تعرفي على محفوظ عبدالرحمن.. لما شفتها عجبتني جدا - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أبريل 2022 11:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

سميرة عبدالعزيز: «حفلة على الخازوق» سبب تعرفي على محفوظ عبدالرحمن.. لما شفتها عجبتني جدا

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 11:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 11:24 م

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إن زوجها محفوظ عبدالرحمن بدأ مشواره الفني بالمسرح، منوهة بأن سبب إعجابها به وتعرفها عليه هي مسرحية أعد لها في الكويت وجاء ليعرضها على المسرح القومي.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «حكايات»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الثلاثاء، أنها كانت في المسرح القومي حينها، لذا تم إرسالها لتقييم المسرحية وما إذا كانت هذه المسرحية تليق للعرض، معقبة: «لما شفتها عجبتني جدا».

وذكرت أنها لم تسمع باسم زوجها محفوظ عبدالرحمن قبل هذه المسرحية «حفلة على الخازوق»، لكنها لم تقابله في هذه المرة، مضيفة أنها قابلت زوجها بعدها عندما شاركت في مسلسل من تأليفه.

وأوضحت أنها كانت ستعتذر عن الدور لأنه لم يعجبها بسبب صغره، معقبة: «طلبت من محفوظ عبدالرحمن، وكان مؤلف المسلسل، تكبير الدور، لكنه رفض وقال: مبكبرش أدوار لحد فاحترمته أكتر، فقلت له أنا هشتغل الدور ده لكن توعدني في العمل الجاي يبقى فيه دور أكبر قال لي إن شاء الله».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك