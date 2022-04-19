قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إن زوجها محفوظ عبدالرحمن بدأ مشواره الفني بالمسرح، منوهة بأن سبب إعجابها به وتعرفها عليه هي مسرحية أعد لها في الكويت وجاء ليعرضها على المسرح القومي.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «حكايات»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الثلاثاء، أنها كانت في المسرح القومي حينها، لذا تم إرسالها لتقييم المسرحية وما إذا كانت هذه المسرحية تليق للعرض، معقبة: «لما شفتها عجبتني جدا».

وذكرت أنها لم تسمع باسم زوجها محفوظ عبدالرحمن قبل هذه المسرحية «حفلة على الخازوق»، لكنها لم تقابله في هذه المرة، مضيفة أنها قابلت زوجها بعدها عندما شاركت في مسلسل من تأليفه.

وأوضحت أنها كانت ستعتذر عن الدور لأنه لم يعجبها بسبب صغره، معقبة: «طلبت من محفوظ عبدالرحمن، وكان مؤلف المسلسل، تكبير الدور، لكنه رفض وقال: مبكبرش أدوار لحد فاحترمته أكتر، فقلت له أنا هشتغل الدور ده لكن توعدني في العمل الجاي يبقى فيه دور أكبر قال لي إن شاء الله».