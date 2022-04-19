تأجيل استئناف طبيب الكركمين على حكم حبسه لـ 21 مايو

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل استئناف الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بـ"طبيب الكركمين"، على حكم أول درجة بحبسه عامين وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه ببيع أدوية غير مرخصة وتروجيها على القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 21 مايو المقبل.

ووجهت النيابة للمتهم إنشاء وإدارة صفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.

وأشارت النيابة إلى أنه في 20 فبراير ألقي القبض على المتهم وعُرض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.

وذكرت النيابة أنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، التي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع (يوتيوب) يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية.

وأضافت أن المتهم رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها.