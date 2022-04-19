 بوتين يكرم وحدة الجيش التي تتهمها أوكرانيا بالمسؤولية عن جرائم بوتشا - بوابة الشروق
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بوتين يكرم وحدة الجيش التي تتهمها أوكرانيا بالمسؤولية عن جرائم بوتشا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 12:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 12:16 ص

كرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحدة الجيش التي تتهمها أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب في بلدة بوتشا.

وأشاد المرسوم الذي وقعه بوتين اليوم الاثنين بـ"البطولة الجماعية والبسالة" دون الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا، ومنح لواء المشاة الآلي 64 لقب "الحرس" الفخري.

واتهمت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق من الشهر الجاري الوحدة الروسية بالتورط في جرائم حرب خلال احتلال بلدة بوتشا، التي جذبت الاهتمام الدولي بتقارير عن فظائع روسية تم ارتكابها خلال الحرب.

وقد تم انتشال أكثر من 350 جثة حتى الآن من البلدة القريبة من العاصمة كييف، وقد تعرض كل الضحايا تقريبا لإطلاق النار، وفقا لقائد الشرطة بالمنطقة.

وانطلقت دعوات دولية لإجراء تحقيق دولي في هذه الجرائم.

من جانبها ،نفت روسيا ارتكاب جرائم حرب خلال ما أطلقت عليها "العملية العسكرية الخاصة"

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