 جازبروم تقرر عدم حجز سعات ضخ إضافية عبر خط يامال-أوروبا لمايو - بوابة الشروق
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جازبروم تقرر عدم حجز سعات ضخ إضافية عبر خط يامال-أوروبا لمايو

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 5:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 5:35 م

اختارت روسيا إبقاء الباب مفتوحا أمام تكهنات تجار الغاز في أوروبا بشأن الكميات التي ستقوم بضخها في مايو، حيث قررت عدم حجز سعات ضخ إضافية للقارة عبر خط يامال-أوروبا.

ووفقا لنتائج عطاءات جرت اليوم الثلاثاء، فقد قررت جازبروم عدم حجز سعة للصادرات لألمانيا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا الرئيسي لشهر مايو، وذلك للشهر الرابع على التوالي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه رغم استمرار المخاوف بشأن احتمال أن تؤدي الحرب في أوكرانيا لاضطرابات في ضخ الغاز الروسي، فإن ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا وانخفاض الأسعار في السوق الفورية قد أدت بالفعل إلى تراجع الطلب على إمدادات الغاز الروسي.

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