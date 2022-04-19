محافظ مطروح يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى غزوة بدر

قال حسن عبد البصير عرفة مدير مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح إن من الدروس المستفادة من غزوة بدر، الشورى التي التزم بها النبي الكريم قبل المعركة، حيث شاور المهاجرين والأنصار فما أن اجتمعت كلمتهم حتى استبشر بالنصر.

وأضاف عرفة - خلال الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بحضور محافظ مطروح خالد شعيب، مساء الإثنين، بمناسبة ذكرى غزوة بدر - أن ومن الدروس أيضا أن المعركة بين الحق والباطل إذا ما أخذنا بالأسباب وتوكلنا على الله فإن الله ينصرنا ويسدد رمينا ويكون عونا لنا.

وأوضح عرفة - بحسب بيان لمديرية الأوقاف - أن المعركة بين الحق والباطل معركة أزلية وستمتد ما بقيت الأمة، داعيا الأمة للأخذ بأسباب النصر وإعداد الأمة للدفاع عن ثغورها ومقدساتها، مستندا لقوله تعالى: "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخَرِينَ مِن دُونِهِم".

واختتم عبد البصير كلمته، مؤكدًا بأن الاحتفال بهذا النصر فأل عظيم على أمتنا وبشرى لقرب نصر الله لها.