هل يؤدي حلق رأس طفلك إلى نمو شعر أكثر كثافة؟

يعتقد الكثير من الناس أن حلق شعر الطفل يجعله ينمو مرة أخرى أكثر كثافة وأكثر روعة، لكن هناك مفاجأة، فقد تسبب حلاقة رأس الطفل في سن مبكر في الكثير من الأضرار لفروة رأس الطفل.

وفيما يلي مجموعة من المعلومات حول حقيقة زيادة كثافة شعر الأطفال بعد الحلاقة، وذلك كما نشرها موقع "تايمز أوف إنديا".

*ما هي الحقيقة؟

غالبًا ما يحلق الآباء شعر أطفالهم على أمل زيادة كثافة خصلاتهم وجعلها أكثر صحة من ذي قبل.

لكن يجب على الآباء معرفة أنه إذا وجدت شعر طفلك ناعما وخفيفا، فقد يفقد معظم الأطفال تلك الطبقة الناعمة من الشعر في الشهر الرابع تقريبًا ويتم استبدالها بشعر نهائي أو ما يسمي بالشعر الناضج.

كما يتم تحديد ملمس وحجم شعر الطفل من خلال العوامل الوراثية ولا علاقة له بحلق رأس الطفل سواء ولد أو بنت.

أما بالنسبة لكثافة الشعر، فيولد جميع الأطفال بعدد ثابت من بصيلات الشعر ولا يغتير، ولكن حلق رأس الطفل قد يعطي انطباعًا بوجود شعر كثيف، وذلك لأن الشعر ينمو مرة أخرى بشكل متساوٍ وله حواف حادة.