التحالفات والقوي العراقية تؤكد مواصلة المساعي لإيجاد مخرج وإنهاء حالة الركود السياسي في البلاد

عقد الإطار التنسيقي والاتحاد والوطني الكردستاني وتحالف العزم في العراق اجتماعا في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال بيان للاطار التنسيقي، أوردته قناة "السومرية نيوز"العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الإثنين، إنه "جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الوضع السياسي والمخرجات التي من شأنها إنهاء حالة الركود السياسي الراهن".

وأكدت القوى المجتمعة على "أهمية مواصلة المساعي لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد، الأمر الذي يستدعي التنازل من جميع الأطراف والقوى الوطنية عن مصالحها الخاصة لمصالح المواطن والمضي قدما في طرح خارطة طريق تسعى لأحداث انفراجة في العملية السياسية والانتقال الى الخطوات العملية لتشكيل الحكومة وتلبية مطالب الشعب العراقي"