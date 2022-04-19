زيلينسكي يسلّم ممثل بروكسل طلبًا لحصول أوكرانيا على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

سلم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، رئيس ممثلي الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا ماتي ماسيكاس، طلباً لحصول أوكرانيا على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي، قبل تسليم الطلب، في فيديو بثه على قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تلجرام": "حتى هذه المرحلة من الحصول على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، يستغرق مثل هذا الإجراء سنوات للرد، وأود أن أشكركم على هذه السرعة، ليس فقط فريقنا، الذي استجاب بسرعة، ولكن أيضًا فريقكم الكبير، الذي يمنحنا الفرصة للقيام بهذا الإجراء في غضون أسابيع أو شهرين".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب إلى فرض عقوبات ضد روسيا.