أحمد مقلد نائب تنسيقة شباب الأجزاب ينتقد عدم تطبيق الحكومة للأقصى للأجور

- فرض الصناديق الخاصة لرسوم وإنفاق أموال دون سند قانوني





قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كاشف وواضح؛ لأنه يتحدث بلغة الأرقام، وكان يجب على الحكومة عدم تجاهل توصياته.

وأضاف، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للحكومة، أن الصناديق الخاصة تفرض رسوما وتنفق أموالا دون سند قانوني، وهو يدفعنا إلى الالتفات لهذا الأمر الهام.

وانتقد وجود مشروعات يتم البدء فيها ولا تكتمل؛ نتيجة أن الدراسات الخاصة بها لم تكن مكتملة أو المواصفات الفنية على غير المستوى، وما أمكن حصره من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا الأمر يكلف موازنة الدولة أكثر من 10 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الحكومة لم تنفذ الحد الأقصى للأجور في كثير من الجهات، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من طبق الأمر، وتبرع بنصف راتبه لصندوق تحيا مصر.

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تشهد مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020-2021.