الصين: نعمل على زيادة التعاون الاستراتيجي مع روسيا بغض النظر عن تقلبات السياسة الدولية

قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن «بكين ستواصل التعاون الاستراتيجي مع موسكو، بغض النظر عن التقلبات في السياسة الدولية»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني، لو يوتشنج، في اجتماع مع السفير الروسي لدى الصين أندريه دينيسوف، إن الصين ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا، وحماية المصالح المشتركة للبلدين بغض النظر عن التغيرات في الوضع الدولي.

وعقد اجتماع دبلوماسي بين البلدين، يوم الاثنين، ضم ممثلين عن الجانب الصيني ونظرائهم من الدبلوماسيين الروس، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن يو تشنج، قوله: «بغض النظر عن التغيرات في الوضع الدولي، ستواصل الصين تعزيز التفاعل الاستراتيجي وتنفيذ تعاون مربح للجانبين مع روسيا، وكذلك حماية المصالح المشتركة للجانبين».

كما أعرب عن «استعداد الصين وروسيا، لتعزيز بناء نوع جديد من العلاقات الدولية و(مجتمع المصير المشترك للبشرية)».

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 28.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 38.17 مليار دولار.

وبحسب البيانات المنشورة من إدارة الجمارك الرئيسية في الصين، فإن حجم التبادل بين البلدين ارتفع بنسبة 28.7 في المئة.