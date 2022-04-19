 الدفاع الروسي: سلطات كييف تحتجز 76 سفينة من 18 دولة في الموانئ البحرية الأوكرانية - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أبريل 2022 5:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

الدفاع الروسي: سلطات كييف تحتجز 76 سفينة من 18 دولة في الموانئ البحرية الأوكرانية

البحرية الأوكرانية
البحرية الأوكرانية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 4:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 4:07 ص

أكد ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي أن السلطات الأوكرانية تحتجز 76 سفينة من 18 دولة في الموانئ البحرية الأوكرانية.
ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن ميزينتسيف: "انه لا تزال 76 سفينة أجنبية من 18 دولة محاصرة في الموانئ الأوكرانية وأن خطر القصف والألغام الذي تسببه كييف في مياهها الداخلية والمياه الإقليمية لا يسمح للسفن بالإبحار إلى عرض البحر دون عوائق".
وشدد على أن سلطات كييف تواصل التهرب من التفاعل مع ممثلي الدول والشركات المالكة للسفن من أجل ضمان الخروج الآمن للسفن الأجنبية، كما يرفض الجانب الأوكراني مناقشة قضايا ضمان سلامة خروج السفن، ويتجنبون الحوار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك