ماكرون يتهم مشروع لوبن بأنه لا يتوافق مع الدستور

500 من الفنانين والنخبة يوقعون عريضة رفضاً لمرشحة اليمين المتطرف

قبل أيام من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة 24 أبريل الجاري، اتهم الرئيس الفرنسي المرشح إيمانويل ماكرون، منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن بعد احترام الدستور، مشبهاً إياها بالرئيس المجري فيكتور أوربان، في مشاريعه الدستورية.

وقال ماكرون، خلال مقابلة مع مجلة "فرانس.كولتور" الثقافية الفرنسية: "لدي انقسام عميق مع مرشحة اليمين المتطرف، أنا مع إصلاح الدستور مع احترام الدستور، بينها تقترح هي إصلاحًا للدستور دون احترام الدستور"، لقد تم إجراؤه جيدًا في المجر، إنه مصنوع يدويًا".

وأضاف ماكرون: "الانتخابات الرئاسية لا تستحق تغيير النظام. بمجرد انتخابها، ضمنا أنها تعتبر أنها أسمى من الدستور، فهي جادة"، مضيفاً أنها في هذه الحملة، تختبئ عن الناس، وكثير من الأشخاص الذين يدّعون الدفاع عن الناس، لا يذهبون لمقابلتهم ويتناقشون مع أشخاص لا يفكرون مثلهم".

وتابع:" كنت دائمًا على اتصال بصفتي مرشحًا ورئيسًا لمدة خمس سنوات "، مضيفاً:"الاحتقار الحقيقي هو حماية نفسك من الناس".

كما احتدم الجدل بين ماكرون ولوبن بشأن منع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، في ظل تنافس المرشحين على كسب أصوات الناخبين المسلمين.

وتسعى مرشحة اليمين المتطرف المعادية للهجرة حظر الحجاب، وتقول إنه في حال انتخابها فإنها ستفرض غرامة على النساء اللواتي يضعنه في الأماكن العامة.

في المقابل، سعى ماكرون لاستغلال إصرار لوبن على هذه الفكرة للقول بأن سياساتها لا تختلف عن سياسات الجبهة الوطنية المتشددة التي أسسها والدها جان ماري لوبن. كما قدم نفسه على أنه مدافع عن الحريات الدينية، مشددا على أن حظر الحجاب سيعني دستوريا منع جميع الرموز الدينية بما في ذلك القلنسوة اليهودية والصليب.

إلى ذلك، يعتزم قرابة 500 فنان وكاتب فرنسي التصويت من دون أي تردد، لماكرون، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، منتقدين ما ينطوي عليه برنامج مارين لوبن، من "كراهية للأجانب".

وذكر "ممثلات وممثلون من عالم الثقافة والفنون الأدائية» الحية، في مقال أرسلوه إلى وسائل الإعلام، بأن ثمة خلافات عميقة أحياناً بينهم وبين السلطة القائمة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الموقعون، ومن بينهم الممثل والمخرج غيّوم كانيه، والممثلة والمغنية شارلوت جينزبور، والروائي مارك ليفي: "مع أن نتيجة هذه الجولة الأولى من الانتخابات لم تحقق ما كان يأمل البعض منا (...) فلا يوجد بالنسبة إلينا اليوم أي تردد (...) إذ نحن لا نضع الديمقراطية والشعبوية على المستوى نفسه".

وتابع البيان الذي حمل أيضاً توقيعات الممثلين فابريس لوكيني وبياتريس دال، والمغنين إنريكو ماسياس وتوما دوترون: "لا شيء في برنامج مارين لوبن يقربنا من تاريخ فرنسا المقاوم، والإنسانوي، والسخيّ، والمنفتح على العالم".

ورفض الفنانون والكتّاب أن تكون "على رأس فرنسا، مرشحة يمثل برنامجها الانطواء وكراهية الأجانب، مرشحة تحالفت مع القوى الشمولية وتهوى الحرب"، مضيفين:"لا يمكننا أن نتخيل شعور الشعب الأوكراني، الذي يتعرض للغزو والقصف والمذابح، عندما يكتشف أننا انتخبنا شريكاً متواطئاً مع رئيس الكرملين على رأس بلدنا".

وأمس الأول، شهدت العاصمة الفرنسية، باريس، اشتباكات عنيفة بين رجال الأمن ومحتجين رافضين لنتائج الانتخابات الفرنسية وصعود تيار اليمين المتطرف في البلاد.

وشاركت أكثر من 30 منظمة ونقابة في المظاهرات التي رُددت فيها شعارات "لا لماكرون ولا للوبن"، المتأهلين إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية