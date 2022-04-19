مسؤولون أمريكيون يتجهون إلى جزر سليمان وسط مخاوف بشأن اتفاق مع الصين

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كان مفاوضون تجاريون أمريكيون وصينيون قد عقدوا سلسلة من الاجتماعات في شنغهاي هذا الأسبوع

حذرت الولايات المتحدة من أن اتفاقا أمنيا مقترحا بين الصين وجزر سليمان قد يشكل "سابقة مقلقة" لمنطقة المحيط الهادئ.

وأشارت مسودة اتفاق، تم تسريبها عبر الإنترنت، إلى أن جزر سليمان ستسمح لبكين بإرسال قوات عسكرية إلى البلاد والقيام بزيارات منتظمة للسفن.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن مسؤولين أمريكيين سيتوجهون إلى جزر سليمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع وسط مخاوف بشأن الاقتراح.

وتابع: "نعتقد أن توقيع مثل هذا الاتفاق يمكن أن يزيد من زعزعة الاستقرار داخل جزر سليمان وسيشكل سابقة مقلقة لمنطقة جزر المحيط الهادئ الأوسع".

وقال برايس، إن الزيارة تدور حول "الشراكة" التي يمكن أن تجلبها الولايات المتحدة لشركائها في المنطقة، مضيفا: "سنترك لهم أن يقارنوا ما نقدمه بما قد تقدمه دول أخرى، بما في ذلك دول كبيرة إلى حد ما في المنطقة".

وخلال الاضطرابات الأخيرة في جزر سليمان، أرسلت كل من أستراليا ونيوزيلندا الدعم إلى البلاد. وأعرب البلدان عن قلقهما إزاء الاقتراح الأمني.

وردا على ذلك، قالت جزر سليمان إنها لن تسمح للصين ببناء قاعدة عسكرية هناك.

ومع ذلك، قال برايس إن الطبيعة الفضفاضة للاتفاق الأمني تترك الباب مفتوحا لنشر القوات العسكرية الصينية.

كما سيزور مسؤولون أمريكيون، بقيادة منسق مجلس الأمن القومي في المحيطين الهندي والهادئ كورت كامبل، فيجي وبابوا غينيا الجديدة خلال الرحلة.

وقال برايس، إن جزءا من مهمة الزيارة المقبلة سيكون تبادل وجهات النظر وتبادل المصالح ومشاركة المخاوف.