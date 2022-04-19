استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، أمس الإثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 113 ألفا و547 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 7 حالات وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و 742 حالة.



وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 368 حالات إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 997 ألفا و766 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 3 حالات وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و560 حالة.



وفي هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 613 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 198 الفا و 438 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 20 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و159 حالة.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و683 ألفا و211 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 7 حالات وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 59 ألفا و 976 حالة.



وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 199 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 89 ألفا و28 حالة إصابة، كما سجلت البلاد حالتين وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 677 حالة.



وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 686 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و882 ألفا و590 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 3 حالات وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 65 ألفا و340 حالة.



وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 978 ألفا و674 حالة إصابة، دون تسجيل حالات وفاة في آخر 24 ساعة، ما يستقر إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و 951 حالة.



وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 36 حالات إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 952 ألفا و362 حالة إصابة، كما سجلت البلاد حالتين وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و126 حالة.



وفي ليختنشتاين، سجلت السلطات الصحية 22 حالة إصابة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 ألفا و 3 حالات فيما استقرت حالات الوفيات إلى 84 حالة وفاة.



وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 12 ألفا و12 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 10 ملايين و475 ألفا و819 إصابة مؤكدة، كما سجلت 13 حالة وفاة جديدة فبلغت حصيلة الوفيات 42 ألفا و957 حالة وفاة.



وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 882 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و996 ألفا و868 إصابة مؤكدة، كما سجلت 6 حالات وفاة جديدة فبلغت حصيلة الوفيات 15 ألفا و933 حالة وفاة.



وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 85 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 662 ألفا و912 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات 16 ألفا و496 حالة وفاة.



وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 3 آلاف و868 حالة إصابة و63 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و242 ألفا و37 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و652 وفاة.



أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 1421 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 459 ألفا و677 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 988 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة على مدار أمس.



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 337 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و100 ألف و73 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و521 وفاة.



وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 1951 حالة وفاة، و253 ألفا و456 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الاسبوع الماضي، ما يرفع عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 171 ألفا و46 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 21 مليونا و 715 ألفا و116 حالات إصابة.



وأعلنت سلطات الصحة الإيطالية تسجيل 79 حالة وفاة، و18 ألفا و380 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا إلى 161 ألفا و766 حالات، وإجمالي الإصابات إلى 15 مليونا و730 ألفا و676 إصابة.



سجلت باكستان 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية صباح اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1,527,326 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 30,364 حالة وفاة.



وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 145 حالة وفاة، و59 ألفا و434 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الاسبوع الماضي.



وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 140 ألفا و182 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 95 حالة وفاة.



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 337 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و100 ألف و73 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 8521 حالة.



وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 6 وفيات ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفًا و465 حالة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.



وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 323 ألفا و618 حالة والوفيات إلى 5649 حالة.



وأبلغت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا عن 34 وفاة و877 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 100 ألف و181 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و742 ألفًا و107 إصابات.