 الجيش الليبى: عناصر داعش الإرهابي تفجر سيارة مفخخة أمام أحد المعسكرات بمنطقة أم الأرانب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الليبى: عناصر داعش الإرهابي تفجر سيارة مفخخة أمام أحد المعسكرات بمنطقة أم الأرانب


نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 4:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 4:55 ص

أعلن الجيش الليبي أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي استهدفت بسيارة مفخخة معسكر سرية الدوريات التابع لأحد أكبر الألوية العسكرية بمنطقة أم الأرانب بالجنوب الليبي.
ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية عن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، أنه لا توجد خسائر بشرية بين القوات الليبية، مشيرا الى أن تنظيم "داعش" الإرهابي وفي "محاولة يائسة لإثبات قدرته على القيام بعمليات إرهابية، قام بتفجير سيارة مفخخة بتقنية التفجير عن بعد أمام معسكر سرية الدوريات الصحراوية بمنطقة أم الأرانب" جنوب ليبيا.

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