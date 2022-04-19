توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة اعتداء عاطل على شاب بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي بالوجه، إلى أن هناك علاقة قرابة تربط بين المتهم والمصاب.

وأضافت التحريات بوجود خلافات بين الاثنين متعلقة بالميراث، على إثرها قرر المتهم بالتعدي على المصاب باستخدام سلاح أبيض، أثناء تواجده وصديقه بإحدى المقاهي، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة شاب بجرح قطعي بالوجه، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن المصاب خلال جلوسه على مقهى بصحبة صديقه، فوجئ بالمتهم يعتدي عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي بالوجه بالوجه، وتمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي قررت حبس المتهم 4 أيام.