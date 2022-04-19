دعوة لغلق الصيدليات في لبنان اليوم الثلاثاء احتجاجاً على قتل صيدلانية

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دعا نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم إلى إقفال الصيدليات اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على جريمة قتل مروعة كانت ضحيتها الصيدلانية ليلى رزق في صيدليتها عصر اليوم الإثنين، في بلدة المروج في جبل لبنان.

وعثر على الصيدلانية ليلى رزق مقتولة داخل صيدلية المروج في المتن.

وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وفرق الأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

ودعا نقيب الصيادلة، في تصريح له مساء اليوم إلى إقفال الصيدليات إقفالاً تحذيرياً.

وطالب القوى الأمنية والبلديات بتأمين الحماية للصيادلة، محذّراً من إقفال الصيدليات بشكل دائم إذا لم تتم الاستجابة لمطلب تأمين الحماية.

من جهته، أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، عبر حسابه على موقع "تويتر" أن " ملابسات جريمة المروج ستكشف بجهود الأجهزة الأمنية المثابرة".

وأضاف المولوي: "أعطيتُ أوامري لجمع كامل المعلومات التقنية وتحليلها ووضعها في خدمة التحقيق الذي أتابعه لحظة بلحظة"، متعهداً أنه سيقوم بكل ما في وسعه للقبض على المتورطين.

يذكر أن الحوادث الأمنية من سرقة وقتل وخطف ازدادت في الفترة الماضية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية.