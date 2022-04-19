تحرير 12 محضر إشغال طريق في حملة مكبرة في البحيرة

قام اليوم اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، بتنفيذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة كفر الدوار، وذلك خلال أُولى جولاته الميدانية بعد توليه رئاسة المدينة.

حيث تضمنت الحملة إزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بعدد من شوارع المدينة، من بينها شارع بورسعيد، وكذلك تحرير ١٢ محضر إشغال طريق لعدد من المحلات.

وشدد " قطاطو " على تكثيف واستمرار حملات إزالة الإشغالات بكافة شوارع المدينة، مؤكدًا على تنفيذ العدالة على الجميع، وأنه لا مجال لتجاوز القانون واحتلال الشوارع بما يسبب إزعاج للمواطنين.

والتقى "قطاطو" بعدد من المواطنين أثناء جولته الميدانية، حيث استمع لشكواهم، والتي وعدهم بالعمل على حلها وإزالة أسبابها في أسرع وقت.