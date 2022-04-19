محافظ مطروح يستقبل القنصل العام الليبي بالإسكندرية

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، الدكتور صالح خطاب الساعدي القنصل العام الليبيىي بالإسكندرية، بحضور العمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ مطروح.



وتناول اللقاء التأكيد على عمق علاقات الإخوة بين الشقيقتين مصر وليبيا، وترابطهما على مر التاريخ مع العمق والامتداد الاستراتيجي، والنسب والمصاهرة، مع الاهتمام المصري بعودة الاستقرار واعمار ليبيا، و التأكيد على الاهتمام والرعاية المصرية للجالية الليبية بمصر، مع توفير مزيد من الخدمات سواء التعليمية أو الصحية وغيرها.

وأشار محافظ مطروح إلى قرب الانتهاء من تطوير منفذ السلوم البري مما يسهل مزيد من الحركة، وكذلك أعمال تطوير مستشفيات السلوم وبراني مع قرب المسافة لاستقبال الإخوة الأشقاء من ليبيا، وكذلك التواصل الدائم والمستمر للاطمئنان على عبور الأشقاء الليبين إلى مصر أو العودة إلى ليبيا.

وأثنى القنصل الليبي على حفاوة الاستقبال وتواجده بين أشقائه، مشيدا بجهود التنمية التي تجرى على أرض مصر، وشكر الجهود المصرية المبذولة والتعاون مع ليبيا على مر التاريخ.