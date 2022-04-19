البنتاجون: الجيش الروسي يواجه صعوبات لوجستية في دونباس

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن الجيش الروسي رغم تركيزه على المناطق الجنوبية والشرقية لا يزال يواجه صعوبات لوجستية لإيصال المساعدات لجنوده في تلك المناطق.

وأضاف كيربي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن قرار تعيين قائد عام للقوات الروسية في أوكرانيا هو دليل على سعي موسكو لتحسين قدراتها اللوجستية ليكون لها قيادة موحدة من أجل ضمان نجاح عملياتها العسكرية.

وقال كيربي "لا نعتقد أنهم تمكنوا من تخطي جميع التحديات التي تواجههم، وأحد المؤشرات هو تعيينهم للجنرال الجديد ليتسلم القيادة الكاملة للقوات في أوكرانيا، لم يكن هناك شخص واحد يترأس العمليات كلها، ونحن نعتقد بأنهم قاموا بذلك لأنهم يريدون تحسين القيادة والتحكم في العمليات وأن تصبح لديها قدرات لوجستية أكثر نجاعة"، مضيفًا أنهم لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة فيما يتعلق بالقيادة والتحكم وقدراتهم اللوجستية.