مجلس القيادة الرئاسي اليمني يتولى مهامه من عدن

بدأ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني مهامهم في عدن، مقر الحكومة المؤقت، بعد جلسة تخللها أداء اليمين أمام عدد من نواب البرلمان المنتخب في عام 2003، حسبما أفاد مسؤول حكومي.

وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس": "أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي وأعضاء المجلس، اليمين الدستورية في مدينة عدن أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب بحضور رئيس الحكومة ووزرائها".

وأضاف أن الجلسة تمت في ظل إجراءات أمنية مشددة خوفا من التعرض لهجوم، موضحا أن قوات الأمن "عززت إجراءاتها حول موقع انعقاد الجلسة وانتشر المئات من الجنود في شوارع المدينة الساحلية الجنوبية".

وبحسب برلمانيين يمنيين، أدى رئيس مجلس القيادة والأعضاء السبعة الآخرون اليمين بحضور عدد من السفراء الأوروبيين والعرب وكذلك مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس جروندبرج.

واُنتخب أعضاء مجلس النواب اليمني (301) في العام 2003، ولم تجر انتخابات منذ ذلك الحين. وفيما أن 143 من هؤلاء يؤيدون الحكومة، فإن 90 يدعمون حركة "أنصار الله الحوثية" ويشاركون في جلسات في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بحسب برلمانيين.

كما أن هناك 23 لا يؤيدون أي طرف، فيما توفي 45 من مجموع الأعضاء الذين انتخبوا قبل 19 عاما.