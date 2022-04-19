 قبرص تشيد بدور المغرب كعامل استقرار في شمال إفريقيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أبريل 2022 7:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

قبرص تشيد بدور المغرب كعامل استقرار في شمال إفريقيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 6:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 6:54 ص

 قال وزير الشؤون الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليديس، اليوم الاثنين، إن المغرب يُعد عامل استقرار في شمال إفريقيا.
وأشاد كاسوليديس -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- بالمحادثة الهاتفية التي أجراها اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، التي ناقش خلالها الوزيران "المسار الذي يجب اتباعه في العلاقات الثنائية والتعاون في السياق الإقليمي".
وعبَّر المسؤول القبرصي عن "دعم بلاده الكامل" للشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية المغرب باعتباره عامل استقرار في شمال إفريقيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك