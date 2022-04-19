قبرص تشيد بدور المغرب كعامل استقرار في شمال إفريقيا

قال وزير الشؤون الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليديس، اليوم الاثنين، إن المغرب يُعد عامل استقرار في شمال إفريقيا.

وأشاد كاسوليديس -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- بالمحادثة الهاتفية التي أجراها اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، التي ناقش خلالها الوزيران "المسار الذي يجب اتباعه في العلاقات الثنائية والتعاون في السياق الإقليمي".

وعبَّر المسؤول القبرصي عن "دعم بلاده الكامل" للشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية المغرب باعتباره عامل استقرار في شمال إفريقيا.