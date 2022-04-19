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إصابة رئيس الوزراء الإيطالي بفيروس كورونا

ماريو دراجي
ماريو دراجي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 1:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 1:06 م

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقال المكتب إنه بسبب إصابة دراجي بالفيروس، سيتم إلغاء زيارته المقررة إلى أنجولا والكونغو غدا الأربعاء وبعد غد الخميس للتفاوض بشأن صفقات الغاز في مسعى لاستغناء إيطاليا عن الغاز الروسي وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا.

وأوضح المكتب أن إيطاليا سيمثلها الآن في البلدين الأفريقيين وزير خارجيتها لويجي دي مايو ووزير التحول البيئي روبرتو تشينجولاني بمفردهما، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وأبرمت إيطاليا بالفعل صفقة غاز مع الجزائر وتخطط لإبرام صفقات أخرى مع دول أفريقية.

وتحصل روما حاليا على 40% من احتياجاتها من الغاز من موسكو، لكنها تعهدت بوقف اعتمادها على الغاز الروسي على خلفية التدخل العسكري في أوكرانيا.


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