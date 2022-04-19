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صلاح يؤمن صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد مجدي
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 11:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 11:17 م

ابتعد صلاح نجم ليفربول بصدارة ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل هدفين خلال مباراة الريدز أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت برباعية نظيفة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ30.

وسجل صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، ونجح في إحراز الهدف الثاني له والثالث للريدز في الدقيقة 85.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 22 نقطة ويعزز تواجده في صدارة هدافي البريميرليج ووسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه الكوري سون هيونج مين جناح توتنهام هوتسبيرإلى 5 أهداف حيث سجل 17 هدف حتى الآن بالدوري، وعن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثالث 7 أهداف بعد أن أحرز رونالدو 15 هدف.


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