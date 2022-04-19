توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، نمو اقتصاد الصين بنسبة 4.4% في عام 2022 بانخفاض نسبته 0.4% عن تحديث آفاق الاقتصاد العالمي في يناير الماضي.

وأوضح الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء خلال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين أن التطورات في الصين تهيمن على التوقعات في القارة الآسيوية، وخاصة بالنسبة للدول الناشئة.

وأضاف التقرير أن تبني بكين استراتيجية "صفر كوفيد 19" الصارمة وتزايد متحورات كوفيد-19 القابلة للانتقال تسبب في تكرار البلاد لفرض قيود على التنقل وفرض عمليات إغلاق جديدة والتي أثرت إلى جانب الانتعاش الهزيل في التوظيف الحضري على الاستهلاك الخاص.

ومن المُرجح أن تؤدي عمليات الإغلاق الأخيرة في مراكز التصنيع والتجارة الرئيسية في مناطق مثل شنتشن وشنغهاي إلى مضاعفة اضطرابات الإمداد في أماكن أخرى من المنطقة، كما أنه من المتوقع أن يُصبح الطلب الخارجي أضعف في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة الصينية تمكنت من تجاوز بعضٍ من هذه العوائق جزئيًا من خلال تبني سياسة اقتصاد كلي أكثر دعمًا.