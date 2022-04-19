 شباب ورياضة مطروح: انطلاق منافسات دور الثمانية بدوري مراكز شباب حياة كريمة - بوابة الشروق
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شباب ورياضة مطروح: انطلاق منافسات دور الثمانية بدوري مراكز شباب حياة كريمة

أحمد سباق
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 9:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 9:50 م

انطلقت منافسات دور الثمانية لدوري مراكز شباب حياة كريمة، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية للعام التاسع على التوالي.

وأكد الدكتور وليد الرفاعي، على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دورى مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب بالمحافظات.

وتنطلق منافسات نصف نهائي دوري مراكز شباب حياة كريمة، اليوم وغدا، علي أن يُقام نهائي المحافظات خلال الفترة من 23-28 من نفس الشهر بالتنسيق مع اللجنة الفنية العليا بالوزارة.

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