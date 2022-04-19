أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالدور الكبير الذي ظل يضطلع به مجلس حكماء السودان في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية واتخاذ الحوار منهجا لإدارة الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وتغليب صوت الحكمة وضبط النفس.

ورحب البرهان، لدى لقائه اليوم الثلاثاء مع وفد مجلس حكماء السودان الحكماء، بمبادرة المجلس لتوحيد وتنسيق المبادرات الوطنية التي تصب في إطار الجهود الوطنية المخلصة لحل الأزمة السياسية الراهنة، مؤكدا ضرورة توسيع دائرة المشاركة لجمع كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير.

من جانبه، قال علاء الدين الزاكي عضو مجلس حكماء السودان، إن الوفد اطلع رئيس مجلس السيادة على نتائج المشاورات واللقاءات التي تمت مع القوى السياسية والحزبية.

وأوضح أن المجلس أقام عدة ورش عمل لتحليل وجمع المبادرات المطروحة لحل الأزمة، والمقدرة بنحو 35 مبادرة، ضمت عددا من ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والمجتمعية، وذلك لإعداد مقترح للوثيقة الدستورية، مشيرا إلى أن رئيس مجلس السيادة أكد على كافة الحلول والرؤى المقترحة.

وأشار عضو مجلس الحكماء إلى أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من التنسيق بين كافة المبادرات لإيجاد صيغة وطنية مشتركة لحل الأزمة السياسية الراهنة، لافتا إلى أن الأزمة في طريقها للانفراج خلال الأيام القليلة المقبلة.