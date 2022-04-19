جهود أمنية وشبابية في سمالوط لتحديد هوية طفلة عثر عليها داخل حظيرة مواشي

يبذل رجال الأمن وفرق متنوعة من الشباب جهودهم، بقرى مركز سمالوط بالمنيا، لمعرفة وكشف هوية طفلة عثر عليها داخل حظيرة مواشي، بين قريتي عزبة ضاني وعزبة عقوب، غرب مركز سمالوط.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بورود من الأهالي، بالعثور على طفلة عمرها عامان ونصف العام تقريبا، تبكي داخل حظيرة مواشى في الطريق الزراعي بين عزبة ضاني وعزبة عقوب.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، وتبين أن الطفلة لا تجيد الكلام، وإصابة بحالة من الخوف، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ البحث عن أهليتها.

وقام عدد من شباب سمالوط بنشر صورتها وأوصافها، على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد أهليتها، وحتى لا تقع فريسة لأطفال الشوارع، أو جيوش المتسولين.