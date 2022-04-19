شكري يدعو الشركات الإسبانية لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر



التقى سامح شكري، وزير الخارجية، في ختام زيارته إلى مدريد، بممثلي الجانب الإسباني في مجلس الأعمال المصري الإسباني المشترك بالغرفة التجارية الإسبانية، وذلك لتناول ️الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية، والتي خلقت مناخاً جاذبا للاستثمارات الأجنبية في مصر.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وازرة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الثلاثاء، إن اللقاء تناول أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، بما يعكس إمكانيات الدولتين، ودعوة الشركات الإسبانية لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر.

وذكر أن اللقاء تناول، تعزيز دور الشركات الإسبانية في دعم التحول الأخضر في مصر، وخاصة في ظل استضافة ورئاسة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف «COP27».