 وسط حراسة الاحتلال.. مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي ويؤدون طقوسا تلمودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وسط حراسة الاحتلال.. مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي ويؤدون طقوسا تلمودية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 10:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 10:34 ص

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي الشريف، بمدينة الخليل، وأداء رقصات وطقوس تلمودية داخله وفي باحاته.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، لتأمين اقتحام المستوطنين، ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت أمس الأول الحرم الإبراهيمي الساعة العاشرة ليلا أمام المصلين المسلمين، ومنعت دخولهم إليه، ويمتد الإغلاق حتى فجر غد الأربعاء، بزعم تأمين احتفالات المستوطنين بـ "عيد الفصح" اليهودي.


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