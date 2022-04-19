كشف مهرجان "قابس سينما فن" عن البوستر الرسمي للدورة الرابعة التي تقام في الفترة من ٦ إلى ١٢ مايو المقبل بتونس.

البوستر صممته آية الشريكي، وهي مصورة شابة وفنانة فيديو من ڤابس وتعيش بين تونس وفرنسا.

يلخص الملصق توجه مهرجان قابس سينما فن، والذي يشمل قابس والسينما وفن الفيديو والواقع الافتراضي، حيث أنه يجمع بين أصالة المشهد القابسي وحيوية الفن المعاصر، حيث نجد المنظر المعماري بلون دافئ ممتزجاً مع الشاطئ ويخلق تباينًا بصريًا مع الأجساد الزرقاء التي تعكس وجود تقنيات جديدة، وتعطي انطباعًا بالدخول في عمل من التصوير المجسم مما يشير إلى الواقع الافتراضي.

كانت الفنانة هند صبري الرئيس الشرفي لمهرجان قابس سينما فن، رشحت قبل أيام، فيلمي "إشاعة حب" للمخرج فطين عبد الوهاب، و"الأرض" للمخرج يوسف شاهين، للعرض في الدورة الرابعة، المقرر إقامتها في الفترة من 6 إلى 12 مايو المقبل، بمدينة قابس التونسية.

ومن المقرر أن تقدم هند صبري الفيلمان، وعقب عرضهما تناقشهما مع جمهور المهرجان في تونس.