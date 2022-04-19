 مليشيات الحوثي تقر بتجنيد أطفال صغار خلال سنوات القتال الماضية - بوابة الشروق
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مليشيات الحوثي تقر بتجنيد أطفال صغار خلال سنوات القتال الماضية

مقتل 26 من المتمردين الحوثيين في هجوم للجيش اليمني شرق صنعاء
مقتل 26 من المتمردين الحوثيين في هجوم للجيش اليمني شرق صنعاء
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 10:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 10:32 ص

أقرت مليشيات الحوثي بتجنيد الأطفال والصغار للقتال في صفوفها على مدى السنوات الماضية.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة، وفقا لقناة اليمن الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الحوثيين وافقوا على تخليص صفوفهم من الجنود الأطفال الذين قاتلوا بالآلاف خلال سبع سنوات من الحرب في البلاد، مشيرة إلى أن المليشيات وقعت على ما وصفته بخطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وقتل الأطفال أو تشويههم ومهاجمة المدارس والمستشفيات.

وكانت العديد من المنظمات الإغاثية اليمنية قد أعلنت أن آلاف الأطفال أجبروا على الانخراط في القتال، عبر وسائل عدة اعتمدتها المليشيات سواء بالترهيب أو الترغيب، فضلا عن الابتزاز.

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