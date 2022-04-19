مليشيات الحوثي تقر بتجنيد أطفال صغار خلال سنوات القتال الماضية

أقرت مليشيات الحوثي بتجنيد الأطفال والصغار للقتال في صفوفها على مدى السنوات الماضية.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة، وفقا لقناة اليمن الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الحوثيين وافقوا على تخليص صفوفهم من الجنود الأطفال الذين قاتلوا بالآلاف خلال سبع سنوات من الحرب في البلاد، مشيرة إلى أن المليشيات وقعت على ما وصفته بخطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وقتل الأطفال أو تشويههم ومهاجمة المدارس والمستشفيات.

وكانت العديد من المنظمات الإغاثية اليمنية قد أعلنت أن آلاف الأطفال أجبروا على الانخراط في القتال، عبر وسائل عدة اعتمدتها المليشيات سواء بالترهيب أو الترغيب، فضلا عن الابتزاز.