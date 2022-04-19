قالت الفنانة شيرين رضا، إن «الانتقام من الرجال حلم كل امرأة»، لافتة إلى أن فكرة مسلسل «شغل عالي» طرحت منذ عامين، لكنهم لم يتمكنوا من تصويرها في موسم رمضان لعام 2021.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الاثنين، أن قصة المسلسل جيدة، وهو ما دفعهم للتمسك بها، نافية سماعها لوجود شبه بين «شغل عالي» ومسلسل «الموت» اللبناني السوري.

وذكرت أن العمل على المسلسل بدأ منذ عامين وكان السكريبت مكتوبًا بالفعل، معربة عن سعادتها بتقديم عمل كوميدي، وخاصة أنها شخص غير درامي في حياتها الواقعية.

وأشارت إلى أن المسلسل يسلط الضوء على دور المرأة، معقبة: «كفاية الرجالة أخدوا حقهم كتير، الرسالة إننا نقدر نفكر ونعمل حاجات ومؤسسة وننتقم منكم، متستهونوش بينا خالص، مش عاوزة خناقة لكن كلنا نتفق، ومنضطرش نعمل مؤسسة ننتقم من حد لو رجل أو سيدة».

وأكدت أنها ستسعى للانتقام لو تعرضت لأي موقف من المواقف التي يتناولها المسلسل، أو تبحث عن مؤسسة من أجل الانتقام لها، مازحة بقولها إن العديد من السيدات ستفكرن في إنشاء مؤسسات شبيهة بعد انتهاء المسلسل.

ولفتت إلى أن المرأة لها حق في نصف ثروة زوجها لو بدأت معه من الصفر، مضيفة: «لو بدأت معه من الصفر لها حق في نص الولاد والفلوس والمنزل، صعب ست تعيش مع زوجها 30 عاما ويتزوج فتاة صغيرة ولا يعطيها شيئًا، فين نصيبها؟».

مسلسل «شغل عالي»، بطولة فيفي عبده، وشيرين رضا، وتوني ماهر، وبسمة داود، ومروان يونس، وكريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.