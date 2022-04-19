أعلنت محافظة الجيزة، افتتاح أكبر منافذ بيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة بالطالبية أقل من سعر السوق.
وجاءت قائمة الأسعار داخل المنفذ على النحو التالي:-
كيلو الطماطم ٩ جنيهات.
- كيلو الباذنجان ٩ جنيهات.
- كيلو البصل ٢ ونصف.
- كيلو الفلفل ٩ جنيهات.
- كيلو ورق العنب ٢٥ جنيها.
- كيلو الثوم ٢ ونصف.
- كيلو البطاطس ٥ جنيهات.
- الكرنب ١٠ جنيهات.
- كيلو الموز ١٠ جنيهات.
- كيلو الخيار ٥ جنيهات.
- كيلو التفاح المستورد ١٨ جنيها.
- كيلو الكنتالوب ١٢ جنيها.
- كيلو البرتقال ٣ جنيهات.
- كيلو اللحم البلدي الكندوز ١١٠ جنيهات.
- كيلو اللحم البلدي الجاموسي ١٠٠ جنيه.
- كيلو اللحم البلدي الضاني ١٢٠ جنيها.
وتتحمل محافظة الجيزة تكاليف النقل من سوق الجملة ويتم البيع التجزئة بسعر الجمله للتسهيل على المواطنين.