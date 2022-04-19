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أعلنت محافظة الجيزة، افتتاح أكبر منافذ بيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة بالطالبية أقل من سعر السوق.



وجاءت قائمة الأسعار داخل المنفذ على النحو التالي:-



كيلو الطماطم ٩ جنيهات.



- كيلو الباذنجان ٩ جنيهات.



- كيلو البصل ٢ ونصف.



- كيلو الفلفل ٩ جنيهات.



- كيلو ورق العنب ٢٥ جنيها.



- كيلو الثوم ٢ ونصف.



- كيلو البطاطس ٥ جنيهات.



- الكرنب ١٠ جنيهات.



- كيلو الموز ١٠ جنيهات.



- كيلو الخيار ٥ جنيهات.



- كيلو التفاح المستورد ١٨ جنيها.



- كيلو الكنتالوب ١٢ جنيها.



- كيلو البرتقال ٣ جنيهات.



- كيلو اللحم البلدي الكندوز ١١٠ جنيهات.



- كيلو اللحم البلدي الجاموسي ١٠٠ جنيه.



- كيلو اللحم البلدي الضاني ١٢٠ جنيها.



وتتحمل محافظة الجيزة تكاليف النقل من سوق الجملة ويتم البيع التجزئة بسعر الجمله للتسهيل على المواطنين.