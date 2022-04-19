 ننشر قائمة الأسعار.. الجيزة تطرح أكبر منافذ بيع الخضروات والفاكهة بالطالبية - بوابة الشروق
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ننشر قائمة الأسعار.. الجيزة تطرح أكبر منافذ بيع الخضروات والفاكهة بالطالبية

يارا صابر
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 8:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 8:25 م
أعلنت محافظة الجيزة، افتتاح أكبر منافذ بيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة بالطالبية أقل من سعر السوق.

وجاءت قائمة الأسعار داخل المنفذ على النحو التالي:-

كيلو الطماطم ٩ جنيهات.

- كيلو الباذنجان ٩ جنيهات.

- كيلو البصل ٢ ونصف.

- كيلو الفلفل ٩ جنيهات.

- كيلو ورق العنب ٢٥ جنيها.

- كيلو الثوم ٢ ونصف.

- كيلو البطاطس ٥ جنيهات.

- الكرنب ١٠ جنيهات.

- كيلو الموز ١٠ جنيهات.

- كيلو الخيار ٥ جنيهات.

- كيلو التفاح المستورد ١٨ جنيها.

- كيلو الكنتالوب ١٢ جنيها.

- كيلو البرتقال ٣ جنيهات.

- كيلو اللحم البلدي الكندوز ١١٠ جنيهات.

- كيلو اللحم البلدي الجاموسي ١٠٠ جنيه.

- كيلو اللحم البلدي الضاني ١٢٠ جنيها.

وتتحمل محافظة الجيزة تكاليف النقل من سوق الجملة ويتم البيع التجزئة بسعر الجمله للتسهيل على المواطنين.

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