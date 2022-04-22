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واشنطن ترسل مبعوثين لبحث التهدئة مع إسرائيل

وكالات
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 11:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 11:58 م
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وفدا من كبار المسؤولين الأمريكيين سيصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع للقاء مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وآخرين في مصر والأردن لبحث تهدئة التوتر في القدس.

بالتزامن مع ذلك قررت إسرائيل إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين الإسرائيليين اعتبارا من الجمعة المقبلة، حتى نهاية شهر رمضان، بعد انتهاء عيد ”الفصح“ العبري، في أعقاب التصعيد الذي شهدته مدينة القدس خلال الأيام الماضية.

وخشية تدهور الأوضاع الأمنية، رفضت الشرطة الإسرائيلية تأمين مسيرة الأعلام، التي ينوي المستوطنون تنظيمها، مساء يوم الأربعاء.

من جانب آخر، اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالقرب من بلدة برقة شمال الضفة الغربية.

وأسفرت المواجهات عن إصابة عشرات الفلسطينيين، حيث استخدم الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

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