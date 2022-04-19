الرئيس الجزائري والدبيبة يناقشان ملف الانتخابات الليبية والتعاون في مجال النفط والغاز

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أنه حظي باستقبال رسمي من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لافتًا إلى أنهما تطرقا إلى العديد من المسائل، التي تهم الشأن الليبي والتعاون بين البلدين.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إنه ناقش مع تبون عدد من الملفات، أهمها عقد الانتخابات المقبلة في ليبيا، وكذا تصور للحكومة في هذا المشروع المهم، والانتقال بليبيا من دائرة الانتقالية إلى الاستقرار»، وذلك بسحب ما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري.

وأضاف أنه تم التطرق لدور الجزائر في دعم الانتخابات وإجرائها في أقرب وقت ممكن، كما تم التطرق لضرورة زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال النفط والغاز، بعد الظروف العالمية بهدف زيادة الانتاج والتنسيق للتحكم في الأسعار وتسويقها.

وأشار الدبيبة في ذات السياق، إلى أن الحكومة ستقوم بخطوات رادعة ضد العبث في ثروات الشعب الليبي، وأن القرار السيادي في ليبيا هو قرار شرعي ودولي، متابعًا: «تطرقنا إلى إمكانية عقد لقاء أو مؤتمر لوزراء خارجية الدول بشأن ليبيا، وندعم هذا الاتجاه لتغطية الخطوات المهمة التي يدعمها العالم للانتخابات في ليبيا».

ووصل أمس الإثنين رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إلى الجزائر، وكان في استقباله الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بمطار هواري بومدين الدولي.