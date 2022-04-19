أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 505 ملايين حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ 11.18 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 505 ملايين و 62 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و200 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و181 مليون جرعة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.